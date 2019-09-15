Четыре человека пострадали в ДТП с "газелью" в Уфе

За рулём автомобиля находилась 24-летняя девушка, а микроавтобусом управлял 38-летний водитель, в нём находилось 13 пассажиров.

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с микроавтобусом в Уфе, сообщает ToDay News Ufa.

В Уфе на перекрёстке улиц Комсомольская и Шафиева примерно в 22:00 столкнулись пассажирский автобус "Газель" и автомобиль ВАЗ-2109, в результате чего пострадало четыре человека, в числе которых двое детей.

За рулём автомобиля находилась 24-летняя девушка, а "газелью" управлял 38-летний водитель, в микроавтобусе находилось 13 пассажиров.

Водителя автомобиля госпитализировали. За медпомощью также обратились три пассажира автобуса — один взрослый и дети семи и одиннадцати лет.

Ранее в Красноярске "Лада-калина" столкнулась с автомобилем "Сузуки", а затем врезалась в пешеходов на тротуаре.