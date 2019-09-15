Пассажирка мотоцикла погибла в результате ДТП в Москве — видео

Водитель "шкоды" не успел завершить манёвр, и на полном ходу в него врезалось двухколёсное транспортное средство.

В центре Москвы в результате ДТП скончалась на месте пассажирка мотоцикла, водитель транспортного средства госпитализирован.

По данным Лайфа, ДТП произошло вечером 14 сентября на улице Чаянова, 12. Водитель автомобиля "Шкода" не успел завершить манёвр, и на полном ходу в машину врезался мотоцикл, на котором ехало два человека.

Пассажирка мотоцикла скончалась на месте, водитель был госпитализирован. Управлявший "шкодой" получил лёгкие травмы.

Ранее в Уфе в ДТП пострадали четыре человека.