Появилось видео с места падения российских туристов с парашютом в Анталье

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места падения российских туристов при полёте с парашютом в Анталье, Турция.
На кадрах видно уже упавший парашют, с которым летели российские туристы.
На ролике также запечатлена одна из пострадавших, которой оказывают медицинскую помощь.
В турецком городе Анталья 14 сентября пострадали два российских туриста. Их парашют унесло ветром и отбросило на пальмы. В результате падения с большой высоты россияне получили травмы различной степени тяжести.
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