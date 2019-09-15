Появилось видео с места падения российских туристов с парашютом в Анталье

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места падения российских туристов при полёте с парашютом в Анталье, Турция.

На кадрах видно уже упавший парашют, с которым летели российские туристы.

На ролике также запечатлена одна из пострадавших, которой оказывают медицинскую помощь.

В турецком городе Анталья 14 сентября пострадали два российских туриста. Их парашют унесло ветром и отбросило на пальмы. В результате падения с большой высоты россияне получили травмы различной степени тяжести.

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