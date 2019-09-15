Названа стоимость золотого унитаза, украденного из дворца семьи Черчилля

Стоимость похищенного унитаза из Бленхеймского дворца, в котором родился премьер Великобритании Уинстон Черчилль, составила 4,8 миллиона фунтов стерлингов (около 6 миллионов долларов), сообщает издание Express со ссылкой на главного управляющего дворца Доминика Хэра.

По его словам, во дворце стоит современная система безопасности и подобных инцидентов прежде не случалось.

— События последних 24 часов означают, что у нас могут быть основания пересмотреть некоторые из наших систем, — сказал Хэр.

Управляющий считает, что, когда публике представляется дорогостоящее произведение искусства, всегда существуют такие риски.

Унитаз из чистого золота художника-концептуалиста Маурицио Каттелана украли прошлой ночью из Бленхеймского дворца. По предположению следствия, в краже участвовало несколько человек. На данный момент по подозрению в преступлении задержан 66-летний мужчина.