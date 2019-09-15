Superjet может получить русское название

Самолёт Sukhoi Superjet (SSJ) может сменить название на русское. Об этом глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в беседе с РБК.

— Что касается ребрендинга — может быть, действительно, надо сделать. Тем более можно сделать наше, российское название, — сказал Чемезов.

Также он отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от импортных комплектующих в самолёте. По словам Чемезова, у SSJ есть "детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут", а для уверенной работы необходим спрос.

Ранее в Минпромторге опровергли информацию об отказе от разработки Sukhoi Superjet 75.