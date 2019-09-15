Сноуден рассказал, как меняет внешность во время прогулок по Москве

Экс-сотрудник американских спецслужб рассказал в мемуарах, как он передвигается по столице и какие музеи посещает.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал в своих мемуарах Permanent Record ("Личное дело") о жизни в Москве, издание поступит в продажу с 17 сентября. Выдержки из книги публикует РИА "Новости".

В мемуарах Сноуден рассказывает о том, почему раскрыл журналистам секретные данные спецслужб и как устроил свой быт в России.

— Куда бы я ни шёл, я стараюсь немного менять свой внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную анонимность. Я меняю ритм и скорость походки и, вопреки мудрому совету моей матери, смотрю в противоположную движению сторону, когда перехожу дорогу, — рассказывает Сноуден жизни в российской столице.

Также он отмечает, что никогда не вызывает такси на свой адрес, а называет соседние дома и улицы или вообще автобусную остановку.

По его словам, сейчас он живёт в Москве в двухкомнатной съёмной квартире со своей женой Линдси. И именно она и предложила посетить Большой театр и несколько музеев, из которых ему больше всего понравилась Третьяковская галерея.

Сноуден рассказывает, что в театре с ним и Линдси сделал селфи подросток и он очень боялся, что снимок попадёт в Сеть. Однако этого не произошло.

Как оказалось, Россия — единственная страна, которая поддержала экс-сотрудника американских спецслужб и предоставила убежище. Накануне в одном из интервью Сноуден признался, что также просил помощи у Франции, но получил отказ.