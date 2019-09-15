Синоптики предупредили москвичей о "барической пиле"

Жителей Москвы на следующей неделе ждут резкие колебания атмосферного давления, известные как "барическая пила". Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

— В понедельник — вторник — среду показания барометров окажутся на самом дне — 733 миллиметра ртутного столба, а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям, — рассказали метеорологи.

Отмечается, что данное явление может негативно сказаться на метеозависимых людях.

Ранее стало известно, когда в Москву придёт третье бабье лето.