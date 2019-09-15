Синоптики рассказали, когда в Москве ждать заморозков и мокрого снега

В понедельник днём ещё будет до +15°, а к пятнице — уже до +11, при этом ночью столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

Большую часть европейской территории России в течение недели ждёт октябрьское похолодание, дожди и даже заморозки. Виной всему — гигантский североатлантический циклон и холодный воздух арктического происхождения. Об этом сообщают "Метеовести".

— В результате температурный фон окажется на пять градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток (соответствие 15 октября). Учитывая довольно ветреный и влажный характер погоды, в ощущениях температура будет казаться ещё на 3–4 градуса прохладнее реальных показателей, — говорится в сообщении метеорологов.

Так, в понедельник днём в Москве ещё будет до +15°, а к пятнице — уже до +11, при этом ночью столбики термометров приблизятся к нулевой отметке (в Подмосковье местами заморозки до –2°).

Из-за понижения температуры на высоте полутора километров есть вероятность выпадения дождя с вкраплениями мокрого снега. При этом синоптики подчёркивают, что этот "снег" будет носить исключительно символический характер.

Кроме того, синоптики предупредили москвичей о "барической пиле", то есть резких колебаниях атмосферного давления.