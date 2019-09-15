Стало известно, когда выйдет последняя песня Началовой

Бывший PR-директор артистки рассказала, что в память о Юлии также готовится необычный телепроект.

Бывший PR-директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, что этой осенью выйдет песня "Останься", запись которой обнаружили уже после смерти артистки.

— Это удивительно: записанный хит, о котором никто не знал, нашли на студии уже после похорон. Так что Юлин голос мы ещё услышим, — сказала Исаева "Московскому комсомольцу".

Ранее на YouTube опубликовали фрагмент найденной записи.

Экс-директор певицы отметила, что в память о Юлии готовится также крупный и необычный телепроект. Кроме того, уже написана книга об артистке, автором которой стала родная тётя Юлии.

А вот фильм про Началову, о котором ещё весной заявил режиссёр Андрей Загорский, может и не выйти в свет. Родители умершей певицы так и не дали согласия на использование в нём имени и песен Юлии.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта сразу после срочной операции из-за абсцесса. У певицы было сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет, подагра и красная волчанка.