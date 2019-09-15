СМИ: Шумахер покинул Францию после курса лечения

Журналист также узнал, что весной гонщика дважды доставляли в Париж. Третий визит должен был состояться в июле, но его отменили из-за ухудшения здоровья Шумахера.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер прошёл курс лечения в парижской клинике и покинул Францию. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил журналист Le Parisien Жан-Мишель Декюжи.

— Шумахера доставили в Париж в понедельник, 9 сентября. Во вторник он прошёл лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг его увезли из Франции, — отметил Декюжи.

Он предположил, что бывшему гонщику делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки. Официально никаких комментариев о курсе лечения нет.

Напомним, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер ударился головой о камень, когда катался на лыжах в Альпах. Травма оказалась тяжёлой, из комы гонщика вывели только спустя полгода. Сегодня о состоянии Шумахера мало что известно — чаще всего это только слухи, поскольку семья спортсмена не даёт никакой информации, а также не позволяет кому-либо его фотографировать. Что мы знаем о сегодняшней жизни и лечении легенды "Формулы-1", читайте в материале Лайфа.