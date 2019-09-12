Вся правда о Шумахере: кома, стволовые клетки и врач-новатор

"Михаэль Шумахер пришёл в сознание после шестилетней комы", — вспыхнувшая накануне и не совсем правильная формулировка заполонила буквально всё новостное пространство. На самом деле семикратный чемпион "Формулы-1" вышел из комы ещё в 2014 году. Сейчас же его ждёт новое лечение во Франции. Лайф — о том, что ждёт Красного Барона.

Вышел из комы?

Михаэль Шумахер ударился головой о камень, когда катался на лыжах в Альпах. Это случилось 29 декабря 2013 года. Его сразу же прооперировали, и уже спустя полгода (то есть в июне 2014 года) вывели из состояния комы. По сообщениям изданий Autosprint и Daily Mail, Красный Барон на протяжении последних лет не был прикован к постели. Более того, он узнаёт родных, реагирует на их речь и даже смотрит гонки. Доступ к семикратному чемпиону есть только у избранных. Один из них, большой друг Шумахера со времён его чемпионств в Ferrari Жан Тодт, рассказал об этом в конце 2018 года.

Я очень осторожен, когда что-то говорю, но могу подтвердить, что я смотрел Гран-при Бразилии в Швейцарии вместе с Михаэлем Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт Фото © wikipedia.org

Это значит, что говорить о том, что Шумахер наконец-то пришёл в сознание после шестилетней комы, не совсем верно.

Что с Шумахером сейчас?

Слова, которые взбаламутили и запутали общественность, — это цитата медсестры французской клиники, куда Шумахер поступил на этой неделе. "Шумахер поступил к нам и сейчас находится в сознании", — в данном случае это констатация факта, а не новая информация.

То есть в сознании Шумахер был и раньше, сейчас это просто подтвердили очередные врачи. Как сообщает издание Le Parisien, в понедельник, 9 сентября, его доставили в европейскую клинику имени Жоржа Помпиду, которая находится в Париже. Всё происходило в условиях строжайшей секретности: великого гонщика скрывали от зевак и папарацци, как скрывают президентов.

В отделение сердечно-сосудистой хирургии Шумахера доставили на носилках, с ног до головы закрытого тканью, а вокруг шло около десятка человек, чтобы никто ничего не увидел. Жёлто-синяя машина скорой помощи приехала прямо из Швейцарии, где и проживает автогонщик.

В этой клинике Михаэль бывал уже дважды (и оба раза в 2018 году): его доставляли на вертолёте и регистрировали под вымышленным именем. Очередной визит в больницу Помпиду был запланирован на июль прошлого года: именно тогда планировалось начать новое лечение. Однако его в итоге отложили из-за ухудшения состояния здоровья гонщика. Сейчас же, в сентябре 2019 года, Шумахер полностью готов.

Что за лечение его ждёт?

Лечащий врач Шумахера — 69-летний хирург-кардиолог Филипп Менаше, который активно занимается стволовыми клетками около 20 лет. В 2000 году он первым в мире провёл сложнейшую операцию: пересадил мышечные стволовые клетки в сердце пациента с инфарктом, что в итоге увеличило сократительную способность и спасло человеку жизнь.

Филипп Менаше 69 лет

Хирург-кардиолог

Специализация: стволовые клетки В 2000 году доктор провёл первую в истории успешную пересадку стволовых клеток, которая спасла пациента с инфарктом. Фото © uab.edu

После успешной операции Менаше получил карт-бланш на продолжение исследований по этой теме. В 2014 году он снова осуществил революцию: имплантацию сердечных клеток, полученных из эмбриональных стволовых клеток человека , что позволило лечить пациента, страдающего тяжёлой сердечной недостаточностью. В последнее время доктор посвящает всё время именно этой деятельности, пытаясь оптимизировать сердечную дифференцировку эмбриональных клеток и повысить выживаемость трансплантированных клеток.

Какое конкретно лечение ждёт Михаэля Шумахера, сказать сложно, поскольку в последние годы появлялось не так много точной информации о его состоянии и диагнозе: супруга гонщика Коринна тщательно следит за тем, чтобы любые данные о здоровье её мужа не уходили дальше семьи и узкого круга друзей.

Исходя из опыта Менаше, можно предположить, что он будет заниматься пересадкой мышечных стволовых клеток в сердце Шумахера. Это может оптимизировать работу сердечной мышцы. Мы не знаем, необходимо ли именно это Михаэлю, и точно знаем, что он получил травму головы. Возможно ли применение стволовых клеток для лечения областей мозга — вопрос открытый.