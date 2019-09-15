Виторган назвал замечательной свадьбу Собчак с Богомоловым — видео

Ксения Собчак была замужем за сыном Эммануила Виторгана Максимом с 2013 по 2019 год. 18 ноября 2016 года у пары родился сын Платон.

Актёр Эммануил Виторган назвал замечательным способ, которым его бывшая невестка Ксения Собчак отпраздновала свадьбу с режиссёром Константином Богомоловым.

— Замечательный способ. Когда замуж выходят — замечательно. Желаем только всего самого хорошего, — сказал Виторган Лайфу.

На вопрос, стоит ли рассказать сыну Ксении Платону, что его мама каталась в катафалке в центре Москвы, Виторган ответил, что ничего про это не слышал.

Как ранее писал Лайф, церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском загсе в центре Москвы, куда они приехали на катафалке. После регистрации новобрачные пересели в карету ради венчания в храме Вознесения Господня, а телеведущая даже изменила образ на более скромный. Свадебное торжество состоялось в Музее Москвы, где Собчак исполнила эротический свадебный танец.