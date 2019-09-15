Виторган назвал замечательной свадьбу Собчак с Богомоловым — видео

Актёр Эммануил Виторган назвал замечательным способ, которым его бывшая невестка Ксения Собчак отпраздновала свадьбу с режиссёром Константином Богомоловым.
— Замечательный способ. Когда замуж выходят — замечательно. Желаем только всего самого хорошего, — сказал Виторган Лайфу.
На вопрос, стоит ли рассказать сыну Ксении Платону, что его мама каталась в катафалке в центре Москвы, Виторган ответил, что ничего про это не слышал.
Как ранее писал Лайф, церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась в Грибоедовском загсе в центре Москвы, куда они приехали на катафалке. После регистрации новобрачные пересели в карету ради венчания в храме Вознесения Господня, а телеведущая даже изменила образ на более скромный. Свадебное торжество состоялось в Музее Москвы, где Собчак исполнила эротический свадебный танец.
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