Экс-солистка группы "Ранетки" выходит замуж в третий раз

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова выложила пост на своей странице в "Инстаграме", в котором поделилась с подписчиками, что ей сделали предложение.
Это произошло на свадьбе подруги Огурцовой. Звезда поймала букет невесты и пошутила со своим молодым человеком, что теперь ему точно придётся на ней жениться. В ответ он молча вышел на сцену и сделал девушке предложение. Певица записала на YouTube видео, в котором рассказала все подробности.
Женя пока не называет имени будущего мужа. На видео с моментом предложения лицо молодого человека также скрыто.
Экс-солистка "Ранеток" уже дважды была замужем. От второго брака у неё есть сын Марк, ему исполнится 4 года.
А 13 сентября состоялась самая громкая свадьба осени — узами брака себя связали телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов, к загсу пара подъехала на катафалке.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram