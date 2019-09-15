Экс-солистка группы "Ранетки" выходит замуж в третий раз

Ровно четыре месяца назад певица развелась со вторым супругом, но уже получила предложение руки и сердца на свадьбе знакомой.

Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова выложила пост на своей странице в "Инстаграме", в котором поделилась с подписчиками, что ей сделали предложение.

Это произошло на свадьбе подруги Огурцовой. Звезда поймала букет невесты и пошутила со своим молодым человеком, что теперь ему точно придётся на ней жениться. В ответ он молча вышел на сцену и сделал девушке предложение. Певица записала на YouTube видео, в котором рассказала все подробности.

Женя пока не называет имени будущего мужа. На видео с моментом предложения лицо молодого человека также скрыто.

Экс-солистка "Ранеток" уже дважды была замужем. От второго брака у неё есть сын Марк, ему исполнится 4 года.

А 13 сентября состоялась самая громкая свадьба осени — узами брака себя связали телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов, к загсу пара подъехала на катафалке.