Адвокат Мусатова высказался по поводу задержания хоккеиста

Экс-хоккеист Игорь Мусатов не признаёт свою вину и не согласен с предъявленными обвинениями, заявил адвокат спортсмена Александр Карабанов.

— Его обвиняют в мошенничестве, но он свою вину не признаёт. Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может, — рассказал он журналистам телеканала "360".

Карабанов добавил, что Мусатова задержали на двое суток.

Ранее сообщалось, что спортсмена задержали в Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму 800 тысяч рублей.