В Минтруде рассказали о самой высокооплачиваемой вакансии в России

Самой высокооплачиваемой должностью в России является механик по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, сообщают "Известия" со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты.

По данным ведомства, специалистам в данной сфере предлагается зарплата в размере 430 тысяч рублей. Директора Рыбного союза Сергея Гудкова этот показатель удивил. По его словам, доход специалистов данного профиля колеблется в районе 200 тысяч рублей, а названная сумма встречается очень редко и, вероятнее всего, завышена в силу срочной необходимости.

На втором месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий значатся пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Зарплата на данных позициях составляет 330 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что в прошлом году тройку самых высокооплачиваемых должностей возглавила позиция коммерческого директора на предприятии, специализирующемся на производстве лекарственных препаратов (420 тысяч рублей). На втором и третьем месте значились гендиректор консалтинговой компании (400 тысяч рублей) и механик в отрасли рыбодобывающей промышленности (400 тысяч рублей).

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