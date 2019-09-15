Бой Емельяненко и Кокляева пройдёт на "ВТБ-арене" 29 ноября

Скандально известный российский боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев проведут контрактный поединок 29 ноября на "ВТБ-арене" в Москве.

По данным ТАСС, бой пройдёт по правилам бокса.

Контракт на бой был подписан еще 4 сентября. Оба спортсмена опубликовали видео с подписанием документа в своих профилях в "Инстаграме". При этом Емельяненко порвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с противником.

До этого боец ММА записал видеообращение к Кокляеву с угрозой выбить последнему зубы. Он призвал соперника скорее готовиться к бою.