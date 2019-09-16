Учёные в Эквадоре научились "печатать" органы с патологиями

Модели поражённых органов печатаются в натуральную величину на 3D-принтере. Специальный алгоритм преобразует данные с томографов, МРТ и УЗИ.

В Эквадоре учёные научились печатать органы с различными патологиями и поражениями, от которых страдает человек. Такая технология поможет хирургам совершенствоваться в работе, сообщает издание El Universo.

Модели поражённых органов печатаются в натуральную величину на 3D-принтере. Специальный алгоритм преобразует данные с томографов, МРТ и УЗИ и воспроизводит их в виде дефектов и опухолей на моделях человеческих органов. Это позволяет не только отрабатывать методику лечения, но и лучше отслеживать заболевания пациентов.

Благодаря созданной технологии хирурги ещё до операции будут знать, как её проводить и какой надрез сделать.

Отмечается, что эти органы будут сделаны из полученного из кукурузы биоразлагаемого материала.

Ранее сообщалось, что медики изобрели новый способ лечения сердца после инфаркта.