Учёные в Эквадоре научились "печатать" органы с патологиями

В Эквадоре учёные научились печатать органы с различными патологиями и поражениями, от которых страдает человек. Такая технология поможет хирургам совершенствоваться в работе, сообщает издание El Universo.
Модели поражённых органов печатаются в натуральную величину на 3D-принтере. Специальный алгоритм преобразует данные с томографов, МРТ и УЗИ и воспроизводит их в виде дефектов и опухолей на моделях человеческих органов. Это позволяет не только отрабатывать методику лечения, но и лучше отслеживать заболевания пациентов.
Благодаря созданной технологии хирурги ещё до операции будут знать, как её проводить и какой надрез сделать.
Отмечается, что эти органы будут сделаны из полученного из кукурузы биоразлагаемого материала.
Ранее сообщалось, что медики изобрели новый способ лечения сердца после инфаркта.
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