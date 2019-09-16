Исследователи назвали регион России, где больше всего платят за ЖКУ

Эксперты отметили, что в сравнении с 2017 годом в 2018-м средний показатель трат на ЖКУ вырос на 4 процента и составил примерно 4,4 тысячи в месяц (9,6% бюджета средней семьи).

Наибольшую долю семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги в 2018 году тратили жители Камчатки и Колымы, сообщили авторы рейтинга РИА "Новости".

Как уточняется, меньше всего на платежи в прошлом году расходовали в Дагестане (4,6%, или 2445 рублей) и Ингушетии (4,8%). В этих регионах на оплату ЖКУ уходило менее пяти процентов бюджета среднестатистической семьи. Низкие значения зафиксировали также в Хакасии (7,1%), Татарстане (7,1%), Чечне (7,2%) и Забайкалье (7,3%).

Эксперты отметили, что в сравнении с 2017 годом в 2018-м средний показатель трат на ЖКУ вырос на 4% и составил примерно 4,4 тысячи в месяц (9,6% бюджета средней семьи). При этом в регионах данный показатель колеблется в пределах от 4,6 до 15%.

Самую значительную часть бюджета расходуют на ЖКУ жители Камчатского края. В этом регионе выплаты составляют 15%, или более 9,7 тысячи рублей в месяц. Чуть меньше платят в Магаданской области (14%), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (13,5%). В числовом отношении сумма выплат превышает восемь тысяч.

В таких регионах, как Крым, Петербург, Мордовия, Вологодская и Омская области, на оплату услуг ЖКХ тратят около 10% бюджета семьи. Более 10% отдают ещё в сорока регионах России.

Авторы рейтинга убеждены, что такие показатели обусловлены разными факторами, такими как уровень тарифов на услуги ЖКХ, уровень доходов жителей.

— Кроме того, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ, — отметили эксперты.

Ранее сервис "Яндекс.Деньги" назвал российские города с самыми высокими ценами на ЖКУ и домашний интернет.