СМИ раскрыли пункты плана частичного объединения экономик РФ и Белоруссии

В рамках интеграции правительства стран планируют создать единые налоговый, внешнеторговый и гражданский кодексы.

Частичное объединение экономик России и Белоруссии предполагается с 2021 года. Соответствующий документ был подписан в начале сентября, однако официально не был разглашён. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аппарат Белого дома.

В рамках интеграции правительства стран планируют создать единые налоговый, внешнеторговый и гражданский кодексы. По факту такое объединение ведёт к образованию конфедерации из двух государств. Однако равноправной она будет вряд ли: экономика РФ превышает белорусскую в 29 раз.

Отмечается, что в рамках договора страны унифицируют учёт собственности, почти полностью объединят банковский надзор, сохранив при этом два центробанка, введут единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установят гармонизированное государственное регулирование отраслей.

Минск и Москва приняли решение об интеграции в конце 2018 года. В Кремле подчеркнули, что речь идёт об углублении сотрудничества, а не об объединении двух стран.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил решить все спорные вопросы и подготовить программу действий до 8 декабря 2019 года.