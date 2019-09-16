Иркутская чиновница уволилась после скандала с "быдлом" в Тулуне

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич написала заявление об увольнении после скандала с "быдлом" в Тулуне. Об этом она сама написала в своём "Фейсбуке".

— Сегодня я написала заявление об увольнении. Я приняла это решение, потому что поняла — от меня и от моей семьи не отстанут, — отмечает чиновница.

В частности, в своём посте она пожаловалась на давление со стороны журналистов. По словам Алашкевич, корреспонденты проникли в её дом, напугали дочь-подростка.

Напомним, ранее в Сети появилась запись, на которой слышен голос, очень похожий на голос Алашкевич. Женщина рассказывает о пострадавших от паводка жителях Тулуна в резких выражениях. Среди прочего звучат фразы: "Вся эта бичевня", "Вот это быдло", "Одеты чёрт-те как", "Два класса образования". Первая экспертиза подтвердила, что голос на записи принадлежит чиновнице. В ходе повторной в аудиозаписи нашли признаки монтажа.