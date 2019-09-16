Покрас Лампас изменит свой скандальный "Супрематический крест"

Российский уличный художник Покрас Лампас изменит свою работу "Супрематический крест" на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. По новому проекту, изображение будет представлять собой три оторванных друг от друга прямоугольника с вписанной в центр каллиграфией художника.

— Художник незначительно изменил эскиз, без потери эстетических качеств. Арт-объект теперь будет повторять рисунок плитки на площади ещё точнее, чем было, — сообщает пресс-служба фестиваля Stenograffia.

В работе по-прежнему будет использована цитата из манифеста художника-супрематиста Казимира Малевича. Цвета рисунка также останутся без изменений: белый, чёрный и красный.

Как ранее сообщал Лайф, работу Покраса Лампаса и его команды, которую согласовали с мэрией Екатеринбурга, работники коммунальных служб вскоре залили гудроном, а поверх положили асфальт. Администрация Екатеринбурга пообещала наказать виновных, но против восстановления работы выступили люди, представившиеся православными активистами, они заявили, что не допустят изображения креста на асфальте. После этого Покрас Лампас отложил восстановление своего произведения.