Эксперты рассказали, как правильно читать маркировку товара

"Роскачество" поделилось с покупателями советами о том, на что обращать внимание при покупке.

Не все покупатели знают, о чём может рассказать упаковка товара. "Роскачество" дало советы, как правильно прочитать маркировку продукции.

— Читая состав продукта, обратите внимание на то, что первым указывается ингредиент, массовая доля которого больше. Ингредиенты перечисляются по принципу убывания, — цитирует специалистов РИА "Новости". — Между тем фрукты, ягоды, овощи, орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в любой последовательности.

Кроме того, следует обращать внимание и на именование продукта, которое должно включать его физические свойства или специальные способы обработки. Название и количество продукции не должны быть указаны мелким шрифтом.

Из обязательных сведений на упаковке — название продукта (оно не должно быть указано мелким шрифтом), информация о составе, способе обработки, количестве и весе. Также обязательно должны быть указаны дата изготовления, срок годности и условия хранения.

Обратить внимание следует и на информацию об изготовителе. Немаловажны и рекомендации по использованию товара, показатели пищевой ценности, сведения о наличии ГМО и единый знак обращения продукции на рынке государств — членов ЕАЭС.

Эксперты также обращают внимание на то, что на этикетке должны быть указаны компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию и противопоказаны при определённых заболеваниях. Если продукт содержит пищевые добавки, их наименование и назначение также указываются на упаковке.

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