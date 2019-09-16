С 16 сентября Московский зоопарк перешёл на осенний режим работы. Его рабочий день стал меньше на 2,5 часа из-за сокращения светового дня. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.
— Теперь [зоопарк] будет открыт для посещения с 09:00 до 20:00, — говорится в сообщении. — Приобрести билет в кассах можно будет с 09:00 до 19:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию.
По словам персонала, сократится также и время работы детского зоопарка. Посетить его юные гости смогут с 09:00 до 19:00, а кассы на вход будут работать с 09:00 до 18:00.
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ДНИ КОРОЧЕ, ВЕЧЕРА ТЕМНЕЕ: ПЕРЕХОДИМ НА НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ❄🌿🌤 С 16 сентября в связи с сокращением светового дня изменятся часы работы зоопарка. Теперь он будет открыт для посещения с 9:00 до 20:00. Приобрести билет в кассах можно будет с 9:00 до 19:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию. Также изменится время работы Детского зоопарка: он будет принимать юных гостей с 9:00 до 19:00, а кассы на вход в него будут работать с 9:00 до 18:00. 🦇🌙🍃 Акция «Сумерки» продлится до 30 сентября. В рамках нее каждый желающий может попасть в зоопарк бесплатно. Для этого нужно проявить немного фантазии и прийти в костюме летучей мыши или Бэтмена. 🍁🍀🍂 Осенняя погода и сокращение светового дня вносят свои коррективы не только в режим работы зоопарка, но и в жизнь некоторых его обитателей. Так, с 16 сентября к переезду в закрытый теплый вольер будет готовиться карликовый бегемот Ксюша. Уже к концу сентября она покинет экспозицию до следующего лета. Весь холодный период года бегемот содержится в специальном внутреннем помещении, где поддерживается оптимальная температура и влажность, а также есть два бассейна, в которых животное может вдоволь поплавать. Вслед за Ксюшей в свои теплые вольеры переедут другие теплолюбивые животные: равнинный тапир, дик-дики Кирка, черные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны, азиатские слоны и представители других видов. 🌈☔🌳 Пока одни обитатели зоопарка готовятся к переходу в зимние вольеры, другие утепляются по-своему. Например, летний мех на более теплый и густой меняют овцебыки, полярные и обыкновенные волки, песцы, енотовидные собаки, а также представители семейства кошачьих во главе со скрытным манулом. 🐾🌲🐻 По прогнозам специалистов, во второй половине сентября в спячку погрузятся сурки. Уже сейчас самец Арчи и самки Сара и Нагайна выглядят очень сонными, а из своей уютной норы выходят только через день. Следом за сурками уснут тушканчики, сони и тенреки, еноты и енотовидные собаки, бурая медведица Роза и ее гималайские сородичи. 🍉🌱🌛 ph: Т.Абражан
Сокращение светового дня внесло некоторые коррективы и в жизнь обитателей зоопарка. С понедельника к переезду в закрытый тёплый вольер готовится карликовый бегемот Ксюша, который к концу сентября покинет зоопарк до следующего лета. Вслед за Ксюшей в свои тёплые вольеры переедут и другие теплолюбивые животные: равнинный тапир, дикдики Кирка, чёрные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны, азиатские слоны и представители других видов.
Другие обитатели Московского зоопарка, например овцебыки, полярные и обыкновенные волки, песцы, енотовидные собаки, утепляются и меняют летний мех на более густой.
Напомним, что многие обитатели зоопарка уже готовятся к зимней спячке.
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