В столичном зоосаде меняется не только график рабочего дня, но и жизнь его обитателей — животные готовятся к зиме.

С 16 сентября Московский зоопарк перешёл на осенний режим работы. Его рабочий день стал меньше на 2,5 часа из-за сокращения светового дня. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

— Теперь [зоопарк] будет открыт для посещения с 09:00 до 20:00, — говорится в сообщении. — Приобрести билет в кассах можно будет с 09:00 до 19:00, в этот же временной промежуток будет осуществляться проход посетителей на территорию.

По словам персонала, сократится также и время работы детского зоопарка. Посетить его юные гости смогут с 09:00 до 19:00, а кассы на вход будут работать с 09:00 до 18:00.

Сокращение светового дня внесло некоторые коррективы и в жизнь обитателей зоопарка. С понедельника к переезду в закрытый тёплый вольер готовится карликовый бегемот Ксюша, который к концу сентября покинет зоопарк до следующего лета. Вслед за Ксюшей в свои тёплые вольеры переедут и другие теплолюбивые животные: равнинный тапир, дикдики Кирка, чёрные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны, азиатские слоны и представители других видов.

Другие обитатели Московского зоопарка, например овцебыки, полярные и обыкновенные волки, песцы, енотовидные собаки, утепляются и меняют летний мех на более густой.

Напомним, что многие обитатели зоопарка уже готовятся к зимней спячке.