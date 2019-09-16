В Москве педофил четыре дня держал взаперти и насиловал 13-летнюю девочку

Правоохранители задержали 32-летнего жителя Магнитогорска, который ранее уже был судим.

В Москве правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который в течение четырёх дней удерживал в своей квартире и насиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает столичное ГСУ СК РФ.

Сразу после пропажи ребёнка родители обратились в полицию, но девочку не получалось найти. Позже ей удалось сбежать от насильника, и уже дома она и рассказала о произошедшем.

— По данным следствия, 9 сентября мужчина познакомился с девочкой и пригласил её к себе домой, где изнасиловал. Установлено, что ребёнок находился в квартире несколько дней, — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по двум статьям — "Изнасилование" и "Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней". Обвиняемый арестован. Оказалось, что он уже был ранее судим.

Ещё одного педофила задержали в столице 13 сентября. Мать 10-летней девочки вошла в комнату в тот момент, когда учитель музыки совершал насильственные действия над ребёнком у них дома.