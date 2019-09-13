В Москве учителя музыки задержали за совращение 10-летней ученицы

Страшную сцену застала мать потерпевшей, когда без стука вошла в детскую во время занятий.

36-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением, что её несовершеннолетнюю дочь домогался преподаватель музыки, передаёт КП. Со слов матери ребёнка, занятия проходили на дому и во время одного из них подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к 10-летней ученице.

Более того, женщина якобы своими глазами видела, что происходило в детской, когда без стука вошла в комнату во время занятий.

Предполагаемый педофил уже задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее Лайф рассказывал, как успешная бизнесвумен из Москвы написала заявление в полицию. Она подозревает, что няня организовала встречи педофила с её трёхлетним и пятилетним сыновьями.

А накануне в Курске вынесли приговор маньяку-педофилу Виталию Пащевскому. В октябре прошлого года он встретил соседского семилетнего мальчика в лифте, заманил ребёнка в свою квартиру, где изнасиловал и убил.