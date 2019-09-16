МС-21 совершил первый международный полёт

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Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт. Днём 16 сентября он прибыл из Жуковского в Стамбул, где примет участие в фестивале "Технофест".

Командир воздушного судна Василий Севастьянов рассказал ТАСС, что перелёт прошёл хорошо, замечаний "никаких по самолёту нет".

— Никакого напряжения с этим полётом нет. Конечно, были какие-то опасения: буквально перед полётом обновили программное обеспечение. Но всё хорошо, — отметил он, объяснив, что, пока идут испытания, ПО будет постоянно обновляться.

Второй пилот Олег Мотовин добавил, что во время полёта к борту было повышенное внимание.

— Впечатления от полёта очень хорошие... К нам было повышенное внимание, и в России, и в Турции диспетчерские службы несколько раз запрашивали тип самолёта, хотя в заявке всё указано, в России диспетчеры желали нам удачи, в голосе чувствовалась гордость, — рассказал Мотовин.

Напомним, новейший российский самолёт МС-21 совершил свой первый полёт в 2017 году, а публично его продемонстрировали в конце августа на МАКС-2019.

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