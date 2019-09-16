Зеленский назвал две свои главные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал завершение войны и возвращение "всех украинских территорий" своими главными задачами на посту главы государства. Об этом он сказал на встрече с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

По словам Зеленского, вся Европа также нуждается в выполнении этих задач. Также глава Незалежной отметил, что ждёт от встречи "нормандской четвёрки" решений по обмену всех удерживаемых лиц и выборам в ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что в Киеве подготовили "пакет мер" для упрощения жизни в Донбассе.