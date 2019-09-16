Собчак развелась с Виторганом за месяц до свадьбы с Богомоловым

Брак журналистки Ксении Собчак и актёра Максима Виторгана был расторгнут всего за месяц до её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на мировой судебный участок Хамовников.

Собчак подала заявление о расторжении 31 мая, 1 июля суд расторг брак, а 3 августа решение вступило в законную силу.

Как ранее писал Лайф, церемония бракосочетания Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября в Грибоедовском загсе в центре Москвы, куда они приехали на катафалке. После регистрации новобрачные пересели в карету ради венчания, а телеведущая даже изменила образ на более скромный. Свадебное торжество состоялось в Музее Москвы, под конец вечера Собчак исполнила эротический свадебный танец в окружении "монахов".