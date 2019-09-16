Молодой россиянин умер после ЧП при парасейлинге в Анталье

Молодой человек из России, пострадавший во время парасейлинга в Анталье, скончался. Он умер, не приходя в сознание. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Турции.

— Генконсульство с прискорбием сообщает, что врачам не удалось спасти россиянина М.М. 2001 г.р., который был госпитализирован в субботу в результате несчастного случая, произошедшего во время полёта на водном парашюте, — говорится в сообщении дипмиссии.

В генконсульстве выразили соболезнования и сообщили, что вместе с местными властями выясняют причины трагедии.

14 сентября стало известно, что двое россиян, которые хотели заняться парасейлингом, врезались на парашюте в деревья, упали с большой высоты и получили травмы.