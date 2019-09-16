Пожаловавшаяся на Шнура чиновница ходила на его концерт с опергруппой

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Фото © Сергей Мальгавко / ТАСС

Чиновница Минкульта, которая пожаловалась в полицию на Сергея Шнурова за нецензурные песни, специально ходила на концерт "Ленинграда" в составе оперативной группы по запросу ГУ МВД России по Ростовской области. Об этом Лайфу рассказали в министерстве.

Группа была сформирована в связи с многочисленными жалобами граждан, которые поступали как в Управление Минкультуры РФ по ЮФО, так и в правоохранительные органы. Они связаны с использованием группой "Ленинград" ненормативной лексики во время публичных выступлений, что запрещено российским законодательством, — рассказали в Минкульте.

Также в ведомстве отметили, что после концерта выдали организаторам мероприятия уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении.

Напомним, что теперь Шнурову грозит штраф или административный арест за мелкое хулиганство.

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