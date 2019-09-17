Украинский эксперт заявил, что Киеву невыгодно возвращать Донбасс

По его мнению, власти Незалежной не будут выполнять минские договорённости, так как давно "послали их".

Возвращение Донбасса под контроль киевских властей является для них невыгодным как с экономической, так и с политической точки зрения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил эксперт Валентин Гайдай.

— Возвращение Донбасса невыгодно ни одному политическому лагерю на Украине вне зависимости от цвета их идеологии и партии. Это экономически и политически. С "экономически" понятно. Просто нет средств восстанавливать регион, — заявил Гайдай.

Эксперт подчеркнул, что восстановлением разрушенной территории региона должна заниматься Украина, однако ни одной партии либо политической силе в стране это не интересно.

— Но мы должны понимать и снять с себя розовые очки. Понять, что мы сами и нам помогать никто не будет, — добавил Гайдай.

По его мнению, власти Незалежной не будут выполнять минские договорённости, так как давно "послали их".

Ранее лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что основными его задачами на посту президента страны являются завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".