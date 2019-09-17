Богдан рассказал о том, как нашёптывает Зеленскому на ухо свои советы

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о том, что он привык нашёптывать на ухо лидеру страны. Таким фактом Богдан поделился с Би-би-си Украина.

Таким образом он сообщает президенту свои идеи, планы и советы.

— Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент, — подчеркнул глава администрации.

Однако, по его словам, Зеленский самостоятелен в решениях. Богдан признался, что не может повлиять на мнение президента в кадровых, стратегических и тактических решениях. Все задачи органам власти и министерствам президент Украины ставит сам.

Ранее СМИ писали о том, в какую сумму обходится украинцам содержание лидера страны.