Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни

Раньше она не хотела афишировать заболевание. Но потом решила, что это может поддержать людей, также страдающих крапивницей.

Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей. Запись с фотографиями поражённой кожи она выложила в своём инстаграме.

— Последние три недели каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. <...> И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала, — пишет певица.

Она также отмечает, что раньше не хотела афишировать заболевание. Но потом решила, что это может поддержать людей, также страдающих крапивницей.

— Мы не одни и вместе мы справимся! — уверена Седокова.

Певица рассказала, что поначалу пыталась спрятать воспаления под одеждой и слоем косметики. Но потом болезнь из двух еле заметных пятнышек на шее распространилась по всему телу, отекли даже внутренние органы.

— Моя доктор предупредила, что отёк очень опасен, и теперь мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай, — признаётся певица.

Анна поблагодарила всех друзей, которые помогали ей бороться с болезнью. В частности, Наталью Рудову, которая приехала на спектакль Седоковой с лекарством и сделала последней укол прямо в гримёрке.

В комментариях к записи подписчицы вспоминают собственные истории, связанные с этим тяжёлым заболеванием.

— У меня было всё то же самое три года, и сейчас пошел второй год как я вылечилась. Могу точно сказать, у меня был нервный срыв, переходящий в затяжной стресс. Это только от стресса — пока вы не приведёте в норму нервы, она (болезнь. — Прим. Лайфа) не пройдёт, — пишет одна из поклонниц.

Ранее Анна Седокова рассказала о том, как стала объектом травли в детстве.