Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до конца года

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, освобождённые из исправительной колонии № 4 в Белгородской области, останутся под контролем полиции до декабря. Об этом журналистам рассказал адвокат спортсменов Юрий Падалко.

— Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будет осуществлён контроль до ноября-декабря, — сказал юрист.

Будут ли для футболистов действовать какие-либо ограничения касательно выезда за границу, не уточняется.

Напомним, что Мамаев и Кокорин, а также младший брат Александра Кирилл вышли на свободу по условно-досрочному освобождению после того, как в мае суд приговорил их к заключению по обвинению в побоях и хулиганстве. При этом незадолго до освобождения футболистов отчим Кокорина за рулём "гелендвагена" наехал на журналиста Лайфа, отдавив ему ногу.