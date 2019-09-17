Дети вступились за ростовского учителя с френчем: Респект ему!

Ранее жительницы города ополчились против учителя одной из школ. По их словам, молодой мужчина слишком тщательно следит за своей внешностью, в частности, делает "женский" маникюр.

Ученики и выпускники школы в Ростове-на-Дону вступились за своего учителя, которого некоторые родители потребовали уволить за маникюр и макияж. Дети практически в один голос рассказали Лайфу, что молодой мужчина — прекрасный педагог и "гнобить его за внешность" — неправильно.

— Те люди, которые осуждают его, абсолютно неправы, так как первым делом он даёт образование, а его внешность — это его личное. На дворе XXI век, и нужно проявить толерантность к человеку, — рассказал один из учеников.

Дети отмечают, что их педагог — грамотный, прекрасно знающий свой предмет человек, он находит общий язык с учениками, старается сделать уроки интересными, и подростки не видят ничего ужасного в том, что учитель следит за собой.

— Как учитель он прекрасен. Конечно, у него есть странности во внешности: ногти, редко лёгкий макияж. Но как учитель он выполнял все требования, — добавляют школьники.

— Если что-то не понимаешь, он всегда покажет, расскажет, — респект ему! — добавил один из учеников.

— Приятно было обучаться у учителя, который знает свой предмет от А до Я, — говорит одна из выпускниц.

Напомним, жительницы Ростова-на-Дону ополчились против учителя одной из школ. По их словам, молодой мужчина слишком тщательно следит за своей внешностью, в частности, делает "женский" маникюр. В местном Минобразования Лайфу рассказали, что начали проверку этой ситуации.

Это уже не первый случай, когда учителей судят за внешний вид. Прошлой весной учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, которое она показала в соцсетях. При этом снимок был сделан на озере, где проходила акция в честь зимней универсиады.