Сбросившая близнецов с моста москвичка кричала, что её хотят убить

Лайфу стали известны подробности инцидента на Некрасовском мосту Москвы, с которого женщина сбросила двух детей. По словам очевидцев, она вела себя неадекватно и кричала, что её детей кто-то выбросил, а саму её пытаются убить.

Как рассказал собеседник Лайфа, женщина шла по мосту с двумя дочками-близняшками четырёх-пяти лет. В какой-то момент она сбросила детей с моста с высоты около трёх метров. Девочки упали в траву. Не исключается, что женщина могла находиться под действием психотропных препаратов.

Ранее стало известно, что детей госпитализировали. У девочек диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга и ушибы грудной клетки. Саму женщину доставили в психиатрическую больницу.