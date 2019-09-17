В российских самолётах начнут раздавать никотиновые подушечки

Изделия, способные заменить сигареты, смогут получить совершеннолетние пассажиры.

Курильщиков на рейсах "ЮТэйра" решили "спасти" никотиновыми подушечками, их будут раздавать совершеннолетним пассажирам. Кроме того, такая мера может предотвратить ситуации с курением на борту. Об этом сообщает РБК.

Альтернативное изделие закладывается под верхнюю губу, после чего никотин начинает действовать на организм.

— Из-за запрета на курение внутри зданий аэровокзального комплекса и во время полёта некоторые курящие пассажиры иногда используют для курения неподходящие места (туалеты), чем создают дискомфорт для других пассажиров и нарушают правила аэропортов и авиакомпаний, — прокомментировали нововведение в компании British American Tobacco (BAT), которая и выступила с инициативой.

Также сейчас обсуждается появление подобной замены и на рейсах других авиакомпаний.

Напомним, в июне в МВД назвали самые распространённые нарушения пассажиров в транспорте. В их число попали курение и употребление алкоголя.