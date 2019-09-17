Ульяновская чиновница извинилась за фото в "шоколадной" ванне

Женщина рассказала, что хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в Азербайджане.

Ульяновская чиновница Светлана Опенышева принесла свои извинения тем, кого оскорбило её фото в лечебной ванне с нафталановой нефтью.

— Хочу публично принести свои извинения тем, кого оскорбил или возмутил мой пост. Ни минуты не имела в намерениях кого-то обидеть, но так вышло, что чьи-то чувства оказались задеты, и мне жаль, что так произошло, — написала Опенышева на своей странице в социальной сети.

Женщина добавила, что хотела лишь поделиться впечатлениями о замечательном и недорогом отдыхе в Азербайджане.

Напомним, что Опенышева опубликовала в "Инстаграме" селфи, где она лежит в ванне, наполненной лечебной нафталановой нефтью, подписав его словами "Много шоколада не бывает". При этом отдых обошёлся чиновнице не очень дорого: за проживание и лечение в санатории на двоих она заплатила 59 тысяч рублей. Фото женщины вызвало большой резонанс в Сети. Губернатор Ульяновской области даже пригрозил подчинённой увольнением.