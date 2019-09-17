Илон Маск нанял частного детектива, чтобы добыть улики против "дайвера-педофила"

В суде миллиардер попытался оправдаться за скандальное высказывание, мол, это был сленг и он имел в виду совсем другое. Но в материалах дела появилась деталь, свидетельствующая об обратном: Маск точно знал, что говорит, и пытался это доказать.

Калифорнийский суд обнародовал детали разбирательства между основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и британским водолазом Верном Ансуортом, который спасал детей из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году. Ответчиком в суде выступает миллиардер: в своём твиттере он назвал дайвера педофилом, а тот выдвинул против него иск о защите чести и достоинства.

Выступая в суде, Маск попытался оправдаться за скандальный пост в соцсетях. Он заявил, что якобы имел в виду совсем другое.

— Pedo guy было распространённым ругательством в Южной Африке, где я вырос. Это что-то вроде "гадкого старикашки", — приводит слова Маска BuzzFeed News.

Однако в материалах дела появилась деталь, свидетельствующая против основателя компании SpaceX. Оказывается, некоторое время назад Маск нанимал частного детектива, чтобы нарыть компромат против Ансуорта. По имеющимся данным, предприниматель заплатил 50 тысяч долларов бывшему агенту британской разведки, чтобы тот составил досье на водолаза, причём особое внимание должно было уделяться его личной жизни.

Напомним, что, со слов Маска, Ансуорт якобы является детским насильником и даже был женат на 12-летней девочке. Видимо, детектив должен был найти соответствующие улики во время слежки за спасателем.

Как ранее сообщал Лайф, 12 школьников из юниорской футбольной команды вместе с тренером провели в затопленной пещере в Таиланде 17 дней. Для их вызволения из подземелья был развёрнут целый штаб, во время спецоперации погиб один спасатель-водолаз. Ансуорт тоже принимал участие в операции спасения. В интервью CNN он заявил, что минисубмарина, которую предложил для операции Маск, была бы абсолютно бесполезна, и порекомендовал бизнесмену "засунуть её туда, где побольнее". Считается, что эта фраза сильно обидела основателя компании SpaceX и он вышел на тропу войны.