Смертельный полёт молодого россиянина на парашюте в Анталье попал на видео

Antalya'da iki Rus turistin bindiği deniz paraşütünün halatı rüzgar nedeniyle koptu. Havada savrulan paraşüt, bir otelin palmiyelerine takıldı. https://t.co/vSikLnUGhR pic.twitter.com/59Lq3BGK6a — TRT HABER (@trthaber) 14 сентября 2019 г.

Очевидцы сняли на видео падение двух россиян при полёте на парашюте за катером в турецкой Анталье, в результате чего молодой человек 2001 года рождения скончался.

Парашют улетел на территорию отеля. На кадрах видно, как он стропами зацепился за дерево. При этом женщина и её сын со всей силы протаранили дерево. На помощь туристам прибежали местные жители.

Россиян госпитализировали, однако юноша скончался от полученных травм.