Смертельный полёт молодого россиянина на парашюте в Анталье попал на видео

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Очевидцы сняли на видео падение двух россиян при полёте на парашюте за катером в турецкой Анталье, в результате чего молодой человек 2001 года рождения скончался.

Парашют улетел на территорию отеля. На кадрах видно, как он стропами зацепился за дерево. При этом женщина и её сын со всей силы протаранили дерево. На помощь туристам прибежали местные жители.

Россиян госпитализировали, однако юноша скончался от полученных травм.

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