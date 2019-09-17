Путин: Пострадавшие от паводков сталкиваются с худшими чертами бюрократии

Пострадавшие от паводков на Дальнем Востоке сталкиваются с худшими чертами бюрократии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по теме ликвидации последствий стихийного бедствия.

Глава государства отметил, что "каждый пострадавший должен получить поддержку, должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону выплатах".

— Пока это, к сожалению, далеко не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с чёрствостью и формализмом — с худшими и, к сожалению, весьма распространёнными чертами нашей бюрократии, — подчеркнул Путин.

Президент потребовал оперативно, с учётом наступающих холодов, решить жилищные проблемы пострадавших от паводков. Также Путин раскритиковал региональные и местные власти в Дальневосточном федеральном округе за нерасторопность в ликвидации последствий наводнения.