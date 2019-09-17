Эксперт пожаловался на "наливайки" в жилых домах: Жизнь стала невыносимой

"Трезвая Россия" просит поскорее принять закон о запрете продажи алкоголя в магазинчиках "у дома".

Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев прокомментировал новость о том, что правительство концептуально поддержало законопроект, запрещающий продажу алкогольной продукции на территории небольших магазинов и баров, расположенных в жилых домах. Чаще всего под такие заведения выкупаются помещения площадью около 20 квадратных метров на первых этажах многоэтажных домов.

Такая инициатива грозит закрытием порядка десяти тысяч заведений по всей территории России. Но, по словам Хамзаева, это даже хорошо.

— Это прямой запрос людей, проживающих в домах, где на первых этажах расположены подобные "наливайки"​. В рюмочных, псевдобарах алкоголь льётся рекой днём и ночью, а жизнь конкретных людей стала невыносима: пьяные компании, ор и крики, битые бутылки, рост криминала — неотъемлемая составляющая подобных заведений, — приводит слова эксперта News.ru.

Хамзаев добавил, что, согласно исследованию "Трезвой России", инициативу запретить продажу алкоголя в жилых домах поддерживает 95% россиян.

Уже в эту среду, 18 сентября, данный законопроект рассмотрит Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Ранее в Министерстве финансов РФ положительно отнеслись к идее вернуть продажу пива на футбольные трибуны.