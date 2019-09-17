Адвокат объяснил, почему Протасовицкий не вышел вместе с Кокориным и Мамаевым

Четвёртый фигурант по делу о скандальной драке продолжает находиться в брянской колонии.

Адвокат Александра Протасовицкого — Татьяна Прилипко рассказала, почему её подзащитный не вышел сегодня по УДО вместе с братьями Кокориными и Павлом Мамаевым.

— Он и не должен был выйти сегодня, он находится в другой колонии вообще. Подавали на УДО, рассмотрение вопроса будет 24 сентября, — сказала телеканалу "360" Прилипко.

По её словам, Протасовицкий попал в колонию на неделю позже, чем другие осуждённые по делу. Соответственно, ходатайство о выходе по УДО было подано не вместе с остальными. И в отличие от братьев Кокориных и Мамаева, он находится в брянской колонии, а не в белгородской.

Также адвокат отметила, что положение Протасовицкого намного лучше, чем у освобождённых, поэтому суд должен его выпустить на свободу.

Напомним, 10 сентября суд перенёс заседание по рассмотрению УДО Александра Протасовицкого, оно пройдёт 24 сентября.

Его друзья — братья Кокорины и Павел Мамаев — сегодня уже вышли на свободу по УДО. Также стало известно, что Александр Кокорин заключил контракт с санкт-петербургским "Зенитом".