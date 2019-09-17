Генсек НАТО обвинил Россию в "разработке и развёртывании" новых ракет

Он далеко не в первый раз уже заявляет, что именно Москва не соблюдала условия Договора о РСМД.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Багдад обвинил Россию в разработке и развёртывании новых ракет, нарушающих прекративший своё действие Договор о РСМД.

— Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооружённом конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия, — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что члены НАТО поддержали США перед выходом из Договора о РСМД, и в очередной раз обвинил Москву в нарушении его условий. Любопытно, что для подобных заявлений он не ссылался на какие-либо данные разведки.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил странам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет, однако положительного ответа пока не последовало. Второго августа ДРСМД, заключённый между СССР и США в 1987 году, прекратил своё действие