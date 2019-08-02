МИД РФ объявил о прекращении действия ДРСМД

Соглашении о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны. Об этом объявил МИД России.

— Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, — говорится в документе ведомства на интернет-портале правовой информации.

Напомним, в феврале США заявили о решении выйти из Договора о РСМД. Они обвинили Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин только 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон напомнил, что Вашингтон официально выйдет из договора 2 августа. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, решение Штатов войдёт в историю с негативной коннотацией.