Захарова считает, что выход США из ДРСМД войдёт в историю со знаком минус

Представитель МИД раскритиковала агрессивную информационную кампанию Вашингтона в связи с ситуацией вокруг договора.

День выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) войдёт в историю с негативной коннотацией. Об этом заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она проанонсировала, что завтра ведомство сделает большое заявление по поводу политики США относительно договора. А пока российские дипломаты констатируют агрессивное желание Запада не допустить участия собственных партнёров в любых разъясняющих мероприятиях, которые были призваны урегулировать ситуацию.

— К сожалению, момент исторический. Завтрашний день, увы, войдёт в историю с негативной коннотацией, — заявила Захарова.

Она напомнила, что в США имела место агрессивная информационная кампания, переворачивающая всё с ног на голову и обвиняющая Россию в том, что она чуть ли не в первую очередь вышла из Договора о РСМД.

— Это антипример того, как в сегодняшнем мире должны решаться сложные вопросы, — добавила представитель МИД.

Напомним, что в феврале США впервые заявили о готовности выйти из ДРСМД, обвинив Россию в разработке ракет, которые якобы не подпадают под условия документа. Доказательств представлено не было. В ответ на это президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке действия договора. А накануне Джон Болтон объявил, что США официально выйдут из Договора о РСМД в пятницу, 2 августа.