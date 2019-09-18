Глава МИД Украины: Западу всё сложнее придерживаться антироссийских санкций

Признаки ослабления позиций Запада по отношению к РФ он заметил в возвращении России в ПАСЕ и призывах европейских лидеров вернуть формат G8.

Западные санкции против России неидеальны, и странам всё сложнее их придерживаться. Однако такие рестрикции заставляют российские власти двигаться в верном направлении. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью немецкой газете WELT.

Признаки ослабления позиций Запада по отношению к РФ Пристайко заметил в возвращении России в ПАСЕ и призывах европейских лидеров вернуть формат G8.

Также глава украинского МИД высказался по поводу своих ожиданий от встречи лидеров двух стран. Он заявил, что Владимир Зеленский собирается добиться прогресса в российско-украинских отношениях в течение полугода.

Он также сообщил, что Украина совместно с партнёрами готова менять режим работы в "нормандском формате" для достижения наибольшей эффективности.

— Мы не отдадим украинской территории и уведомим россиян о красных линиях. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это будет невозможно, то нам придётся прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще слишком рано, — заявил Пристайко.

Ранее СМИ сообщали, что новый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться после саммита "нормандской четвёрки".