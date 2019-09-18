Немецкий евродепутат рассказал о низком уровне свободы СМИ на Украине

Парламентарий призвал киевские власти давать каналам объявлять любую мысль, в том числе и оппозиционную.

Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра в интервью телеканалу "112 Украина" рассказал о низком уровне свободы СМИ в Незалежной.

— Мы должны признать, что ситуация со свободой СМИ на Украине находится на низком уровне, поскольку сейчас видим необычные случаи атак на свободу прессы, — заявил Кра.

По его мнению, ситуация, когда в стране закрываются телеканалы из-за того, что они не нравятся властям, является абсолютно недопустимой. Парламентарий призвал киевские власти давать каналам объявлять любую мысль, в том числе и оппозиционную.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени планирует провести встречу с журналистами украинских СМИ и обсудить с ними проблему свободы слова в информационном пространстве страны.