Число мигрантов в мире выросло до 272 миллионов человек

По данным ООН, большинство мигрантов (82 миллиона) проживают на территории Европы.

Количество мигрантов выросло на 51 миллион с 2010 года и составило 272 миллиона человек, большая часть из которых проживает на территории Европы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ООН.

— В настоящее время международные мигранты составляют 3,5% населения мира по сравнению с 2,8% в 2000 году, — следует из данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

По данным организации, большинство мигрантов (82 миллиона) проживают на территории Европы, при этом в Северной Америке находится 59 миллионов мигрантов, а в Северной Африке и Западной Азии — 29 миллионов.

Ранее на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы опубликовали статистику по мигрантам, прибывшим в Россию с начала 2019 года.