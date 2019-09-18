Сноуден рассказал о том, как ранее отказался сотрудничать с ФСБ

Не только согласие, но даже промедление и раздумья могли скомпрометировать экс-агента перед общественностью.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден впервые рассказал о том, как он прибыл в Россию летом 2013 года. Прямо в аэропорту ему сделали предложение о сотрудничестве с ФСБ, от которого экс-агент отказался.

Сноуден написал об этом в своей автобиографической книге Permanent Record: Meine Geschichte ("Постоянная запись: моя история").

В июне 2013 года Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву. 23 июня 2013 года экс-агент в сопровождении сотрудницы Wikileaks Сары Харрисон прибыл в аэропорт Шереметьево.

Сноуден вспоминает о том, что прямо из зала прилёта его привели в один из конференц-залов аэропорта, где его встретили сотрудники ФСБ. Ему предложили так называемую Cold Pitch — холодную подачу, что на языке спецагентов может означать предложение о сотрудничестве. В качестве вознаграждения Эдварду были предложены преференции разного рода.

Экс-агент поспешил ответить отказом, поскольку не только соглашение работать на ФСБ, но и промедление и раздумье могли его скомпрометировать. После этого американцу сообщили, что его паспорт аннулирован и он не сможет вылететь в Эквадор, как планировал ранее.

Сноуден длительное время находился в Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против США. В настоящее время Эдвард Сноуден имеет в РФ вид на жительство сроком до 2020 года, который позволяет ему путешествовать не только по стране, но и за её пределами.

Напомним, США собираются подать в суд на Сноудена из-за его мемуаров. Сегодня экс-агент и его адвокат Анатолий Кучерена прокомментировали иск американского Минюста.